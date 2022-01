Vaccini, Figliuolo: in 7 giorni triplicate prime dosi per over 50

Ansa

Negli ultimi sette giorni più di 2 milioni di somministrazioni del vaccino anti-Covid hanno riguardato la fascia over 50, per la quale le prime dosi sono triplicate nell'arco dei sette giorni, passando da 39mila a 126mila. Lo rende noto la struttura commissariale del generale Figliuolo. In crescita anche il dato relativo ai bambini nella fascia 5-11 anni, in favore dei quali le vaccinazioni sono state 356mila, il 77% in più rispetto a una settimana fa.