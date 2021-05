Vaccini, Figliuolo alle Regioni: da lunedì prenotazioni per gli over 40

Via libera alle vaccinazioni anche per gli over 40. Il commissario per l'Emergenza Francesco Figliuolo ha inviato alle Regioni una lettera per aprire alle prenotazioni anche per questa fascia d'età. Da lunedì 17 maggio i nati fino al 1981 potranno aver accesso ai sistemi approntati dagli enti locali per fissare il loro appuntamento in un hub vaccinale.