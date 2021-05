Vaccini, Fedriga: complicato somministrare la seconda dose in vacanza 

"E' complicato vaccinare chi va qualche giorno in villeggiatura. Invece, poter anticipare o posticipare la seconda dose, credo risolva il problema". Lo ha detto il presidente della Conferenza Regioni, Massimiliano Fedriga, sottolineando che caso a parte è rappresentato da "chi ad esempio lavora in Lombardia tutto l'anno e poi torna per tre mesi in Fvg, dove risiede". Per loro "è più utile pensare la seconda dose nella Regione di residenza".