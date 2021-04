Vaccini e riaperture, Liguori: "Se aprono gli stadi, devono riaprire tutte attività all'aperto"

"Se aprono gli stadi per le partite degli Europei, anche tutte le altre attività all'aperto si possono considerare autorizzate a riaprire". A "Mattino Cinque" il direttore di Tgcom24, Paolo Liguori, commenta l'ok del governo alla riapertura parziale degli stadi in vista di Euro 2021: "Da questo punto di vista sono d'accordo con Franceschini, se si dà il via libera al calcio, bisogna riaprire anche con le altre attività all'aperto come per esempio la musica e le piscine".

Per Liguori: "Gli italiani non sono un pollaio di pulcini che vanno chiusi in casa o in ospedale - ha detto - gli italiani sono persone che devono ragionare. Non si può continuare a pensare di tenere i bambini chiusi nell'asilo, non possono essere sotto controllo medico continuo se sono sani".