Vaccini, da sabato via alle somministrazioni per gli over 80 a Napoli

Ansa

Scatta sabato a Napoli la campagna vaccinale per gli anziani oltre gli 80 anni. La decisione è stata presa in Regione alla presenza del presidente Vincenzo De Luca. L'Asl Napoli 1 chiuderà entro tre giorni la somministrazione delle dosi ai sanitari. Da sabato saranno dunque convocati, probabilmente via sms, gli anziani di Napoli, Capri e Anacapri e verranno loro somministrate le 1.600 dosi di vaccino Moderna a disposizione.