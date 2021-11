Vaccini, da mercoledì terza dose somministrata nelle farmacie lombarde

Ansa

Da mercoledì i cittadini lombardi potranno ricevere la terza dose del vaccino anti-Covid anche in farmacia. Sono 365 i presidi della Croce Verde convenzionati che hanno confermato la loro disponibilità e ricevuto l'abilitazione alle somministrazioni. Le farmacie inoculeranno Pfizer, indipendentemente dal marchio utilizzato per il ciclo primario. Si inizierà con gli over 60 e gli operatori sanitari.