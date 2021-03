Vaccini, Curcio: ora l'unico criterio sia l'età. Hotspot in ogni città

Ansa

"Si vaccini per fascia di età, e ogni città ci sarà un centro ad hoc". Lo dice il capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, offrendo la disponibilità dei suoi 200mila uomini per aiutare le Regioni che dovessero rimanere indietro. "E' necessario maggiore coordinamento e condividere gli obiettivi pur mantenendo la diversificazione per territorio. E seguire le indicazioni contenute nel piano", afferma rivolgendosi ai presidenti di Regione.