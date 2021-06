Vaccini, Cts: seconda dose Pfizer-Moderna agli under 60 | Si rafforza la raccomandazione su AstraZeneca solo agli over 60 

Chi ha meno di 60 anni e ha avuto la prima dose di AstraZeneca farà il richiamo con il vaccino a mRna. E' l'orientamento del Comitato tecnico scientifico, anche se al momento gli esperti stanno ancora discutendo sulla soglia di età sotto la quale il richiamo sarà con Pfizer e Moderna e che potrebbe essere tra i 40 e i 60 anni. Per la seconda dose è raccomandato continuare a usare AstraZeneca per chi ha più di 60 anni.

Cts rafforza raccomandazione: AstraZeneca a over 60 Secondo il Cts, il miglioramento della situazione epidemiologica e la maggiore disponibilità dei vaccini a mRna, tenuto conto del principio di massima cautela, consentono di "rafforzare la raccomandazione" di utilizzare il vaccino di AstraZeneca per i soggetti con più di 60 anni.

Ema: non dare AstraZeneca a chi ha permeabilità capillare Intanto il comitato per la sicurezza dell'Ema ha concluso che le persone che in precedenza hanno avuto la sindrome da aumentata permeabilità capillare non devono essere vaccinate col siero di AstraZeneca. La sindrome, spiega Ema, è una condizione molto rara e grave che causa perdita di liquidi dai piccoli vasi sanguigni (capillari), con conseguente gonfiore principalmente alle braccia e alle gambe, bassa pressione sanguigna, ispessimento del sangue e bassi livelli di albumina nel sangue.