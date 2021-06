Ragazza morta dopo il vaccino, Toti: "AstraZeneca ai giovani non è un'invenzione delle Regioni"

Ansa

"La possibilità di utilizzare AstraZeneca per tutti su base volontaria non è un'invenzione delle Regioni. E' un suggerimento che arriva dai massimi organi tecnico-scientifici per aumentare le vaccinazioni e quindi evitare più morti". Lo ha detto il presidente della Liguria, Giovanni Toti, invitando a "non fare sciacallaggio" sulla morte della 18enne ligure Camilla Canepa, avvenuta dopo aver ricevuto la prima dose del vaccino AstraZeneca.