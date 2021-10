Vaccini, Costa: "Ragionevole l'estensione della terza dose entro anno"

Ansa

"Ad oggi abbiamo previsto la somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid per gli over 60 ed è ragionevole pensare che già entro l'anno ci sia un'estensione della platea ed io penso ai 50enni". Lo ha detto il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, aggiungendo che "è una scelta che la politica fa sulla base di quelle che saranno le indicazioni scientifiche. Siamo in una fase in continua evoluzione, di studio".