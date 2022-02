Vaccini, Costa: "Per gli under 5 anni arriverà in primavera"

Ansa

"Il vaccino contro il Covid per i bimbi sotto i 5 anni arriverà in primavera". Lo rende noto il sottosegretario alla Salute Andrea Costa. "Ovviamente attendiamo quelli che saranno gli esiti e le indicazioni scientifiche degli enti regolatori, e quando arriverà questa autorizzazione avremo un'arma in più - precisa -. Purtroppo molti bambini si stanno ammalando di Covid, quindi questo è un tema che dobbiamo affrontare e a cui dare una risposta".