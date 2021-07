Vaccini: ciclo completato per quasi 20 milioni di italiani, ma con l'estate la campagna rallenta

Covid, doppio vax day alla Fiera di Brescia per gli over 60 Ansa 1 di 6 Ansa 2 di 6 Ansa 3 di 6 Ansa 4 di 6 Ansa 5 di 6 Ansa 6 di 6 leggi dopo slideshow ingrandisci

Sono 53.203.327 i vaccini anti-Covid somministrati in Italia, con quasi 20 milioni di persone (19.826.856) - il 36,71% della popolazione over 12 - che hanno completato il ciclo vaccinale. Le dosi distribuite finora sono state 58.924.814. Complici le vacanze estive, però, la campagna vaccinale sta rallentando: alcune Regioni rinviano i richiami e resta il nodo degli over 60, in una settimana ne sono stati raggiunti poco più di 100mila.