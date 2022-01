Vaccini, Brusaferro: al 30% prime dosi tra 5-11 anni e 85% tra 12-19

Ansa

"Sta crescendo significativamente il numero di persone in tutte le fasce d'età che sta effettuando il booster vaccinale, così come sta crescendo il numero di bambini che stanno facendo la prima dose, in particolare la fascia tra 5 e 11 anni ha raggiunto quasi il 30% di prime dosi". Lo afferma il presidente dell'Iss, Silvio Brusaferro, precisando che "la fascia 12-19 ha invece raggiunto l'85% di prime dosi".