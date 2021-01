Boccia: "L'immunità di gregge slitta di qualche mese" | Vaccini in ritardo: "Piano da rimodulare"

Dopo i ritardi delle consegne delle dosi anti-Covid, il ministro degli Affari regionale Francesco Boccia avverte: "E' evidente che, se i vaccini non ci sono, slitta di qualche settimana o mese l'immunità di gregge. Non dipende da noi ma dalle aziende che forniscono i vaccini". Boccia ha garantito i richiami spiegando che il piano va rimodulato "in base ai numeri ridotti". E ha chiarito: "Pretendiamo che quei numeri siano ripristinati".