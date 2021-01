Vaccini, Bassetti: "A questo ritmo impiegheremo 10 anni per la vaccinazione di massa"

Procede a rilento la campagna di vaccinazione anti Covid in Italia. A "Quarta Repubblica" il direttore del reparto di malattie infettive del San Martino di Genova, Matteo Bassetti, parla di come sta andando la somministrazioni delle prime dosi arrivate: "Manca la programmazione - spiega Bassetti - bisogna mettere in atto una squadra per fare i vaccini che a oggi non abbiamo".

"Se andiamo a questo ritmo - aggiunge Bassetti - la vaccinazione di massa arriverà tra dieci anni. C'è bisogno di un cambio di passo, il problema non è delle regioni che hanno un numero di dosi limitato. Dobbiamo chiedere più vaccini, perché siamo indietro rispetto ad altri paesi europei".