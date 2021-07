Vaccini anti-Covid, su morti anomale entra in campo Eurojust

IPA

Le inchieste sulle morti anomale dopo il vaccino anti-Covid verranno coordinate da Eurojust, l'Agenzia Ue per la cooperazione giudiziaria penale. I pm liguri, così come quelli delle altre procure italiane ed europee, metteranno a disposizione gli elementi raccolti nelle indagini. Il coordinamento è necessario "per capire l'estensione del fenomeno e i vari provvedimenti giudiziari adottati", conferma il procuratore capo di Genova Francesco Pinto.