Vaccini anti-Covid, Moderna invia dati a Ema per l'ok alla terza dose

Moderna ha annunciato di aver presentato all'Agenzia europea per i medicinali i dati per l'approvazione condizionata alla commercializzazione della terza dose del suo vaccino anti-Covid. Lo comunica l'azienda, in cui spiega come dai dati emersi dagli studi "il richiamo ha indotto risposte anticorpali robuste per tutte le varianti di interesse in tutti i gruppi di età, in particolare negli anziani".