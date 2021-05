Vaccini anti-Covid, ecco il calendario Regione per Regione

La campagna di vaccinazione contro il coronavirus accelera. Ecco il calendario Regione per Regione , con le date per fasce di età al momento disponibili. Rimangono aperte le prenotazioni per il completamento delle altre fasce di età già avviate.

ABRUZZO Lunedì 17 maggio aprono le prenotazioni per gli over 40. www.sanita.regione.abruzzo.it/canale-prevenzione/vaccini/covid-19/interesse-os

ALTO ADIGE Dal 13 maggio prenotazioni aperte per gli over 40. www.sanibook.sabes.it

BASILICATA Dal 10 maggio è aperta la piattaforma per le adesioni al piano vaccinale per la fascia di età 50-59 anni, dal 17 maggio per gli over 40. prenotazioni.vaccinicovid.gov.it/cit/#/login

CALABRIA Sono in corso le vaccinazioni anche per la categoria 60-69 anni. Dal 5 maggio sono aperte le prenotazioni per i cargiver. Dal 10 maggio sono aperte le prenotazioni per gli over 50 (fino ai nati nel 1971). Sabato 15 maggio, previa prenotazione, potranno accedere alla vaccinazione le categorie fragili, le classi di età over 50 e i caregiver. www.rcovid19.it/vaccinazioni

CAMPANIA Dal 27 aprile è aperta la piattaforma per le adesioni al piano vaccinale della fascia di età 50-59 anni. www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/campagna-vaccini/campagna-vaccini

EMILIA ROMAGNA A partire da giovedì 13 maggio, i cittadini appartenenti alla fascia d'età compresa tra i 50 e i 54 anni, cioè nati dal 1967 al 1971 (compresi), potranno prenotare contattando il loro medico di famiglia oppure registrarsi on line sul sito salute.regione.emilia-romagna.it/candidature-vaccinazione. Ogni medico di medicina generale riceverà i nominativi dei propri assistiti che si sono candidati e comunicherà loro la data della somministrazione, fissata da inizio giugno. www.vaccinocovid.regione.emilia-romagna.it

FRIULI VENEZIA-GIULIA Da lunedì 17 maggio si aprono le agende per le prenotazioni delle vaccinazioni per i cittadini nella fascia di età compresa tra 40 e 59 anni. vaccinazioni-anticovid19.sanita.fvg.it/prenotazione

LAZIO Dal 15 maggio aprono le prenotazioni per le classi di età 52 e 53 anni, cioè per i nati nel 1969 e 1968. www.salutelazio.it/campagna-di-vaccinazione-anti-covid-19

LIGURIA Da lunedì 17 maggio alle 23 (solo online tramite il portale), da martedì 18 maggio tramite gli altri canali persone tra i 50 e i 54 anni; da lunedì 7 giugno alle 23 (solo online tramite il portale), da martedì 8 giugno tramite gli altri canali persone tra i 45 e 49 anni; da lunedì 14 giugno alle 23 (solo online tramite il portale), da martedì 15 giugno tramite gli altri canali persone tra i 40 e 44 anni. www.regione.liguria.it/homepage/salute-e-sociale/info-vaccini.html

LOMBARDIA Il 20 maggio aprono le prenotazioni per le classi di età 40-49 anni, dal 27 maggio 30-39 anni e dal 2 giugno 16-29 anni. www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it

MARCHE Sabato 15 maggio, dalle ore 12, partono le prenotazioni per i cittadini marchigiani appartenenti alla fascia d’età 50-59 anni. Mercoledì 19 maggio sarà la volta della fascia 40-49 anni: saranno aperti gli slot di prenotazione, ma l'inizio della somministrazione del vaccino è prevista per fine giugno. Entro il 25 maggio saranno vaccinati tutti i caregiver che hanno effettuato la prenotazione. www.regione.marche.it/vaccinicovid

MOLISE Dal 10 maggio sono attive le prenotazioni per la fascia di età 55-59 anni. www.adesionivaccinazionicovid.regione.molise.it

PIEMONTE Da lunedì 17 maggio aprono le prenotazioni per la fascia 45-49 anni e da venerdì 21 maggio per la fascia 40-44 anni. www.ilpiemontetivaccina.it

PUGLIA Da lunedì 17 maggio, alle ore 14, aprono le prenotazioni per la fascia degli over 40, solo per i nati tra il 1970 e il 1973. Saranno così inclusi anche i primi due anni degli over 40 (a partire dai più anziani). Mercoledì 19 maggio, alle 14, saranno aperte le prenotazioni per la fascia 1974-1977, mentre venerdì 21 si passa alla fascia 1978-1981. Sono già aperte le prenotazioni per la fascia over 50, per i nati tra il 1964 e il 1965. Da sabato 15 maggio, dalle 14, le prenotazioni saranno aperte per una fascia più ampia: sarà il turno dei nati tra il 1966 e il 1969. www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/vaccino-anti-covid/calendario-vaccinale

SARDEGNA In Sardegna è operativo dalle 12 del 14 maggio il sistema di prenotazione per i vaccini di Poste Italiane. Il portale è aperto anche agli over 50 nati dal 1970, a salire verso le altre fasce d'età. A partire dal 18 maggio sarà anche possibile effettuare la prenotazione tramite i portalettere. www.regione.sardegna.it

SICILIA Da lunedì al via le prenotazioni per la vaccinazione per i 40enni. www.testcovid.costruiresalute.it

TOSCANA Sono aperte le prenotazioni per i nati fino al 1965. www.regione.toscana.it/-/vaccinazioni-covid-chi-come-quando

TRENTINO Nella Provincia autonoma di Trento le prenotazioni per gli over 50 sono partite il 5 maggio. www.vaccinarsintrentino.org

UMBRIA Dal 17 maggio pre-adesioni per la fascia 60-69 anni. Dopo circa 10 giorni riceveranno un sms con data e luogo della vaccinazione. www.vaccinocovid.regione.umbria.it

VALLE D'AOSTA Dal 12 maggio sono aperte le prenotazioni per gli over 50 con patologie. Dal 14 maggio per la fascia fra i 40 e i 49 anni con comorbidità. Da venerdì 14 maggio le date delle vaccinazioni di tutti gli altri cittadini di fascia 50-59 anni. www.ausl.vda.it/notizie.asp?id=778&l=1&n=1280

VENETO A partire dal 10 maggio è iniziato il ciclo di vaccinazione per le persone di età compresa tra i 50 e 59 anni (nati dal 1962 al 1971). Da venerdì 14 maggio aprono le prenotazioni alle persone di età tra i 40 e i 49 anni. www.vaccinicovid.regione.veneto.it