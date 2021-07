Vaccini anti-Covid, D'Amato: nel Lazio costretti a rinvio delle prenotazioni

Afp

"I tagli ci saranno, così come ci saranno inevitabili conseguenze sulla campagna vaccinale. Le difficoltà riguardano Pfizer, il vaccino su cui, per le attuali impostazioni, si fa affidamento per l'80%". E' l'allarme dell'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato, sui tagli alle forniture delle dosi che implicherà "un rinvio delle prenotazioni". "Ci dispiace per lo stop, finora eravamo riusciti a non interrompere le inoculazioni".