Vaccini anti-Covid, Arcuri: ci sarà app con elementi tracciabilità

"Poste Italiane ed Eni ci stanno aiutando nell'implementazione di un'app con elementi di tracciabilità". Lo ha annunciato il commissario per l'Emergenza Covid, Domenico Arcuri, descrivendo l'applicazione per la gestione delle vaccinazioni anti-Covid come un "sistema molto complesso". Ci sarà la "possibilità di alimentare i sistemi informativi nell'implementazione di una sorta di anagrafe dei vaccini uguale a quella che c'è per tutti i vaccini".