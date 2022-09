Vaccini anti-Covid, Aifa: "Booster tutti efficaci"

Secondo l'Aifa, al momento non ci sono elementi per esprimere un giudizio preferenziale nei confronti dei diversi vaccini bivalenti disponibili (ceppo originario BA.1 e BA.4-5): "Tutti aumentano la protezione contro diverse varianti e aiutano a mantenere una protezione ottimale contro il Covid-19.

Anche il vaccino bivalente BA.1, infatti, si è mostrato in grado di indurre, nei confronti della variante BA.5, una risposta anticorpale maggiore rispetto a quella del vaccino originario". Entrambi i vaccini BA.1 e BA.4-5, spiega una nota, sono raccomandati per tutti gli over 60 o per chi presenta fattori di rischio.