Vaccini anti-Covid, Aifa: 0,2 decessi ogni milione di dosi

Ventisette casi (3,6%) su 748 decessi sono stati valutati come correlabili ai vaccini anti-Covid, cioè circa 0,2 casi ogni milione di dosi somministrate.

E' quanto si legge nel rapporto Aifa, nel quale si sottolinea che 22 sono già descritti nei rapporti precedenti e che le 5 segnalazioni rimanenti si riferiscono a 2 casi di trombosi trombocitopenica a seguito di vaccinazione con vaccino a vettore adenovirale in 2 pazienti per i quali si sono ora resi disponibili i documenti per l'esame. In 3 casi i pazienti sono morti per complicanze legate al Covid-19 dopo aver completato il ciclo vaccinale (cioè vaccinazione inefficace).