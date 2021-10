Vaccini, ancora hub per la terza dose e poi più medici e farmacie

IPA

Hub e centri vaccinali continueranno ad essere utilizzati per la somministrazione della terza dose del vaccino anti-Covid. Successivamente però, in relazione all'andamento delle adesioni alla campagna sarà valutato un progressivo bilanciamento tra hub, in riduzione, e medici di medicina generale con le farmacie. E' quanto si apprende dalla struttura commissariale di Francesco Figliuolo.