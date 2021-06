Vaccini, all'hub di Messina l'iniziativa per i giovani: birra artigianale a 50 centesimi

dal-web

In concomitanza con l'apertura delle prenotazioni agli over 16, nell'hub Fiera di Messina è stato allestito uno spazio in cui è possibile acquistare birra artigianale a un costo simbolico di 50 centesimi. Un'iniziativa dedicata alle nuove generazioni che durerà fino a domenica. "Come sperimentato in Israele, ospiteremo uno spazio dedicato ad una birra artigianale che richiama la tradizione messinese della Feluca - spiega il commissario straordinario di Messina Alberto Firenze -: un modo da un lato, per avvicinarci al mondo giovanile e creare un motivo in più per ricevere la somministrazione, tutelare la propria salute e quella degli altri, dall'altro per valorizzare i prodotti artigianali siciliani e aiutare le realtà imprenditoriali che hanno sofferto la crisi".