Un giro di birra per tutti - Omaggi in denaro, biglietti sportivi, ferie retribuite: per convincere gli americani a farsi vaccinare si stanno tentando tutte le strade. E l'ultima in ordine temporale (e forse la più convincente) è quella della birra gratis. "Un giro di birra per tutti i maggiorenni". E' lo slogan messo a punto dalla Anheuser-Busch, una delle aziende produttrici di alcol e proprietaria di diversi marchi di birra. Sono proprio loro ad aver, di concerto con la Casa Bianca, messo a punto la promozione.

La birra gratis è l'ultimo incentivo sostenuto dalla Casa Bianca per convincere gli americani a farsi vaccinare per il COVID-19. Il presidente Joe Biden ha annunciato mercoledì un "mese di azione" per ottenere più colpi nelle armi prima delle vacanze del 4 luglio. Ciò potrebbe portare, ha detto, a "un'estate di libertà, un'estate di gioia... un'estate tutta americana". Biden ha aggiornato la nazione sui suoi piani per far vaccinare almeno parzialmente il 70% degli adulti entro il Giorno dell'Indipendenza. L'ultimo dolcificante per vaccini, fornito da Anheuser-Busch, si basa su altri incentivi come omaggi in denaro, biglietti sportivi e ferie retribuite, per tenere il passo con gli americani che si fanno vaccinare.

Biden ha annunciato un "mese di azione" per sollecitare più americani a vaccinarsi prima delle vacanze del 4 luglio, il Giorno dell'Indipendenza degli Stati Uniti che potrebbe diventare anche quello di liberazione dal Covid. "Più persone vengono vaccinate, più successo avremo nella lotta contro questo virus", ha detto Biden dalla Casa Bianca. L'amministrazione Biden considera giugno "un mese critico nel nostro percorso verso la normalità", ha detto Courtney Rowe, direttore delle comunicazioni strategiche e del team anti Covid della Casa Bianca.

Biden continuerà a utilizzare partnership tra pubblico e privato. Il presidente ha detto che stava "facendo di tutto" per aumentare il tasso di vaccinazione. Tra questi sforzi c'è un omaggio promozionale annunciato da Anheuser-Busch, dicendo che "comprerà agli americani un giro di birra" una volta raggiunto l'obiettivo del 70% di Biden. "Fatti uno shot e bevi una birra", ha detto Biden, pubblicizzando la promozione anche se lui stesso si astiene dal bere alcolici. Chissà se riuscirà così a convincere gli scettici del virus.