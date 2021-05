Vaccini, Abrignani (Cts): senza obbligo non fermeremo il virus

Ansa

"Io sono assolutamente favorevole all'obbligo vaccinale. Già lo dissi a gennaio. Pe questo virus che è un problema di sanità pubblica ci vuole l'obbligo così come lo abbiamo avuto per il vaiolo e per la polio". Lo dice Sergio Abrignani, componente del Cts. "In Italia l'11% dice che non si vuol far vaccinare, il 7% risponde probabilmente no. Di fatto siamo al 18% e la maggior parte è sotto i 60 anni, non è più un problema individuale".