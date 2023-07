Vacanze senza barriere architettoniche, il sogno di Thomas Pascucci: "Sostenete il mio progetto Influbility"

"Vacanze Abili per Persone Disabili".

E' questo il sogno di Thomas Pascucci, 34enne milanese disabile, che, con la sua associazione "Thomas and Friends", lancia il progetto "Influbility", per sensibilizzare sui temi del superamento delle barriere architettoniche a partire dalle strutture turistiche. "L'idea - spiega a Tgcom24 - è di coinvolgere altri ragazzi disabili come influencer nell'ambito turistico, perché valutino le strutture ricettive con gli occhi della disabilità. Influbility è anche aperto ad accogliere presentazioni e pacchetti dalle stesse strutture che vogliono mettere in evidenza gli aspetti logistici, l'ospitalità e il comfort dei propri spazi come risposta all'annoso problema delle disabilità e dell'inclusione con la voglia di mettere a proprio agio fragili, anziani e disabili". "Per questo - è l'appello - sostenetemi anche con fondi su questo discorso sociale di integrazione e sensibilizzazione".