Vacanze "da incubo", l'hotel non è come in foto: il giudice gli dà ragione

Estate.

Tempo di vacanza, ma a volte anche di delusione. Come quella che ha vissuto il turista milanese protagonista di questa storia iniziata nel 2018 e finita in tribunale . Partito per una pausa di qualche giorno in Puglia, una volta arrivato nella struttura, l'uomo nota che la piscina e la palestra dell'hotel non assomigliano affatto a quelle in foto su Booking, tanto da decidere di fare ricorso. Dopo quattro anni il tribunale gli dà ragione: la vacanza gli sarà rimborsata per intero.