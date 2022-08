Vacanze al mare senza auto e aereo: cinque posti al top

In proposito, l’app di viaggio Omio ha esaminato un elenco di oltre 1000 destinazioni europee e selezionato le 5 migliori località balneari raggiungibili in treno, autobus o traghetto, così una volta arrivati a destinazione non dovrete far altro che andare in spiaggia direttamente a piedi o utilizzando i mezzi pubblici.





Portonovo e Parco Naturale del Conero -

Penisola Istriana, Croazia -

Costa Azzurra, Francia -

Corfù & isole ioniche, Grecia -

Barcellona, Costa Brava e Baleari, Spagna -

Con 17 Bandiere Blu, la regione Marche si posiziona al terzo posto in classifica per numero di spiagge incontaminate: il punto più ambito dai viaggiatori è il Parco Naturale del Conero, dove si trovano baie e calette selvagge con acque turchesi, lunghe spiagge di sabbia bianca, rocce candide e vegetazione lussureggiante. Perfetta sia per i più pigri che per gli amanti dell’outdoor che non disdegnano una camminata per raggiungere il mare, questa zona ospita spiagge spettacolari, come quella di Portonovo, a soli 12 minuti a piedi dalla stazione, San Michele, raggiungibile anche con i mezzi pubblici, Sirolo e Numana. Proseguendo verso sud, si può trascorrere una giornata alla spiaggia di Porto Recanati, new entry nella prestigiosa classifica della Foundation for Environmental Education.Questo pittoresco villaggio istriano ospita ben 14 spiagge Bandiera Blu, come Delfin Beach o l’area di Plava Laguna: la "Laguna Blu" racchiude una serie di meravigliose località per una nuotata rinfrescante, con acque limpide e scalette per accedere al mare ancora più facilmente. Da non perdere anche la spiaggetta di Bijela Uvala, situata vicino a un campeggio e ideale per lo snorkeling. Infine, tutta la costa è punteggiata da una rigogliosa pineta dove rifugiarsi durante le ore più calde.Ben connessa alle altre località affacciate sul Mediterraneo, l'elegante cittadina costiera francese vanta numerose spiagge glamour facilmente raggiungibili dal centro cittadino. La Réserve, una piccola spiaggia di ciottoli situata appena ad est del porto, lontano dagli stabilimenti più conosciuti lungo la trafficata Promenade des Anglais, rimane una delle preferite dai locals, oltre ad essere un luogo perfettamente Instagrammable. E la lista continua: Ruhl Beach è la più adatta alle famiglie; Blue Beach, Bandiera Blu 2022, è un paradiso per gli amanti degli sport acquatici; Coco Beach è perfetta per avvistare le celebrity. Se preferite le spiagge sabbiose, quella di Villefranche-sur-Mer è raggiungibile in soli 2 minuti di treno!Se invece la vostra idea di vacanza prevede passare dall'essere circondati da ulivi e cicale a party sulla spiaggia, Corfù è la destinazione per voi. Le spiagge più scenografiche dell'isola si trovano lungo la costa occidentale, a sud della spettacolare baia di Paleokastritsa, e comprendono luoghi magici come Paradise Beach o la spiaggia di Rovinia, raggiungibili solo in barca. Scendendo lungo la costa troverete Glyfada, famosa per i suoi tramonti e club sulla spiaggia, e le dune di Halikounas, una lingua di sabbia tra il Mar Ionio e il Lago Korission, una delle più selvagge dell'isola. A nord di Paleokastritsa non perdetevi Porto Timoni e Canal d'Amour, non lontano dal villaggio di Sidari, probabilmente la spiaggia più romantica dell'isola.Con 729 Bandiere Blu, la Spagna è il paese che anche quest’anno colleziona il maggior numero di riconoscimenti. Dalle vivaci spiagge cittadine come Barceloneta alle caletas più appartate di Minorca, ce n'è per tutti i gusti: se desiderate provare l’emozione di un viaggio on the road ma non guidate o non avete la macchina, potete spostarvi in autobus lungo tutta la costa mediterranea. Una volta a Barcellona, potete scegliere di visitare la capitale spagnola oppure esplorare alcune gemme naturali fuori città, come le spiagge di Palafrugell o Begur. In alternativa potete organizzare una gita nei suggestivi paesini nelle vicinanze, come Sitges (30 minuti di autobus), destinazione LGBTQ+ friendly che vanta splendide spiagge tra cui la centrale Sebastià e la Pebre Beach (45 minuti a piedi dal centro).