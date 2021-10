Vacanza a un euro a notte, ma in diretta streaming sui social: la proposta shock di un hotel di Rimini

Una vacanza per due di cinque giorni a un euro a notte? Sembra impossibile, invece è la reale proposta di un albergo di Rimini , a patto però che gli ospiti siano disposti farsi riprendere in diretta streaming sui social 24 ore su 24.

Fabio Siva, gestore dello "Stupido Hotel" - già ribattezzato l'albergo "Grande Fratello" - ha immaginato di trasformare un piano della sua struttura nel set di un reality social. Sono partiti fin da ora i casting per realizzare l'idea che dovrebbe essere realizzata l'estate prossima.

"Siamo nell'epoca del digitale. Siamo tutti in rete, contemporaneamente. Siamo tutti su Facebook, Instagram, TikTok, Twitch. Tutti si vogliono far vedere. Offriamo una vacanza al prezzo minimo a patto che paghino con la privacy", ha raccontato il gestore dell'hotel.

Il progetto è stato studiato nei minimi dettagli, come se si trattasse a tutti gli effetti di un reality show. Saranno tre le stanze destinate all'esperimento, ovviamente corredate di telecamere, che mostreranno agli utenti ogni dettaglio della vacanza degli ospiti. Ci sarà anche una sala regia con una voce che presenterà e commenterà la diretta streaming.

"Un'altra telecamera verrà posizionata nel corridoio centrale, in cui gli ospiti faranno colazione assieme. E un'altra verrà installata nel terrazzo, dove ci saranno sdraio, ombrelloni e una vasca idromassaggio per quattro persone. Toglieremo le porte delle camere e stabiliremo alcuni momenti comuni obbligatori, per far sì che le coppie interagiscano fra di loro quanto più possibile", spiega Siva. Anche il programma social è già pronto: lo streaming sarà 24 ore su Twitch e 12 su Youtube, due su Facebook, mentre è ancora da definire - ma già in progetto - la trasmissione sugli altri social.