Benessere autunnale fra Terme e Spa

La via del benessere Tao - Da oltre 30 anni, il Centro Tao del Park Hotel Imperial di Limone sul Garda si è ritagliato uno spazio unico in Italia sui temi salute e benessere, per aver creduto nelle potenzialità terapeutiche della medicina tradizionale cinese, che da sempre si occupa di prevenire prima ancora che curare. Anche per questo autunno propone programmi specifici per intraprendere la “Via del benessere”, che permette di vivere in armonia e in salute. Il tutto è basato sul Metodo dei Tre Riequilibri Tao: il Riequilibrio nutrizionale (menù dietetico personalizzato, oltre a un vero e proprio corso di apprendimento nutrizionale), il Riequilibrio energetico (serie di terapie che stimolano i meridiani e i punti di agopuntura della medicina tradizionale cinese), il Riequilibrio fisico (programma personalizzato di rieducazione respiratoria, motoria e posturale). Se si ha poco tempo, si può provare la Tao Minicura, un percorso completo ed efficace che concentra in 3 giorni trattamenti e terapie per un valido riequilibrio energetico.



Ceck Up in un week end - Fare il Check Up in un week end: questa l’innovativa proposta dell’Ermitage Medical Hotel di Abano Terme, primo albergo medicale italiano, che mette a disposizione degli ospiti le migliori competenze di tipo medico specialistico e diagnostico oggi disponibili, di cui si possono comodamente avvalere mentre trascorrono qualche giorno di ritemprante vacanza. Coccolati dalle 3 sorgenti di calda acqua termale che alimentano l’area benessere e le piscine, con tutti i confort e i servizi d’alto standard dell’hotel, possono accedere al Poliambulatorio specialistico interno convenzionato con le migliori assicurazioni. Un’équipe medica completa, un punto prelievi, le migliori tecnologie in ambito ecografico e strumenti di valutazione funzionale ad alta tecnologia consentono di fare un Check Up completo per misurare in modo rigoroso la propria condizione fisica, trasformando la vacanza in un importante momento per la propria salute. Sempre in un’ottica di prevenzione, durante soggiorni brevi da giovedì a domenica vengono anche effettuati percorsi dedicati a specifiche esigenze in ambito motorio, neuromotorio, cardio vascolare e cardio polmonare.



Un caldo tuffo nell’autunno - Le calde acque termali naturali (36°- 41°) di Bormio, fra i monti dell’Alta Valtellina, erano conosciute fin dai tempi degli antichi romani. Ora sono incanalate in 3 stabilimenti - Bormio Terme, QC Terme Bagni Nuovi e QC Terme Bagni Vecchi – che offrono oltre settanta differenti tipi di pratiche termali, comprese piscine interne ed esterne, con la possibilità di provare massaggi, fanghi, trattamenti estetici e terapie mediche. Bormio Terme, accessibile anche ai bambini ed attrezzato con piscine dedicate, è l’ideale per le famiglie e offrono cure convenzionate con il Sistema Sanitario Nazionale. I romantici QC Terme Bagni Vecchi conquistano con la vasca panoramica a picco sulla conca di Bormio e la sua grotta secolare, che conduce a una delle sorgenti millenarie, offre suggestioni degne di un viaggio al tempo degli antichi romani. QC Terme Bagni Nuovi, adatti a chi cerca relax e alti standard, è una elegante struttura dal fascino Liberty. Un autentico giardino termale, che offre diverse proposte suddivise in tre percorsi: disintossicante, rilassante e rivitalizzante.



Benessere alpino - È quello che offre l’Hotel Granbaita Dolomites, raffinato 5 stelle nel cuore di Selva di Val Gardena, nella sua Savinela Spa. Nei suoi oltre 2.000 mq di estensione, la Spa propone un percorso di benessere unico, che valorizza – nei trattamenti e nei prodotti utilizzati - i principi attivi degli elementi naturali delle Dolomiti. La sauna finlandese, il bagno turco al vapore e quello aromatico, le saune al fieno e al cirmolo, la sauna panoramica con Aufguss diverse volte a settimana, le saune private per chi desidera la massima privacy, sono ideali per purificare il corpo, eliminare le tossine, rafforzare il sistema immunitario. Benefici sono anche l’oasi salina con grotta e piscina e la doccia di neve. Le acque calde a 30° delle grandi piscine interna ed esterna, sono rivitalizzate secondo il Metodo GRANDER, che ne potenziano gli effetti positivi. Fra i molti trattamenti adatti al periodo autunnale, ci sono Alpine Ritual Steviola (con bagno di fieno che previene problemi alle vie respiratorie e malattie stagionali), Detox – Skin Regimen (trattamento viso detox con azione anti-age), Pinda Sweda (trattamento con sacchettini riscaldati contenenti erbe di montagna, personalizzabile in base alle esigenze).



Terme by night – Piscine aperte fino a mezzanotte, gettate di vapore “tematiche”, proiezioni di luci e Specialmenu: questi gli ingredienti delle Special Nights (con inizio alle 18.30) che le Terme di Merano organizzano per dare il benvenuto all’autunno. Il 22 ottobre la Special Night sarà dedicata al luppolo. Luci suggestive in piscina, gettata di vapore con birra di grano senza alcol nelle saune e poi birra senza alcol e Bretzel per tutti. La serata del 5 novembre sarà dedicata al Törggelen: ad attendere gli ospiti nell’area sauna una benefica gettata di vapore con erbe di montagna, mentre nel bagno di vapore Passerstein si potrà godere di un Peeling al sale di vino. Dopo la gettata verranno serviti succo d'uva e castagne, come a un vero Törggelen.



Il benefici dell’uva - Le proprietà benefiche dei principi attivi delle uve e del vino sono alla base dei trattamenti e dei cosmetici della VINUM Spa del Castello di Spessa Golf Wine Resort & SPA di Capriva del Friuli fra le vigne del Collio, interamente dedicata alla Vinoterapia. Tutto, nella Spa, riconduce all’uva e al vino: gli affreschi sulle pareti, i grandi tini per la vinoterapia, i massaggi con pietre calde ricavate dal terreno del Collio, i nomi dei trattamenti, le essenze nelle saune all'aroma di uva e mosto, le tisane derivate dalle foglie di vite e succo d'uva. I trattamenti sono effettuati con cosmetici naturali agli estratti di uva e di vite creati appositamente per la Spa, così come l’olio di vinaccioli e al mosto d'uva per i massaggi, lo scrub corpo ai semi di vinaccioli, il fango antiage al mosto d'uva, il profumo d’ambiente. Un corner è dedicato anche alla Grappaterapia, con trattamenti dall'azione antiossidante, antinfiammatoria e tonificante.