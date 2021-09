Alto Adige, Parcines: dove il benessere si coniuga con la natura

La forza salutare della natura – A Parcines (e nelle piccole frazioni di Rablà e Tel), dove le condizioni climatiche sono ideali in virtù della posizione altimetrica e del clima montano rivitalizzante ma mite dato che il sole splende oltre 300 giorni all’anno, è stato elaborato il progetto “Gsund bleibm! Salute! Take care!”, grazie alla collaborazione tra esperti di climaterapia, medici, guide escursionistiche, istruttori di fitness, nutrizionisti e trainer del benessere con lo scopo di rendere accessibili a un ampio pubblico i benefici effetti della natura e invitare gli ospiti a sfruttare durante le loro vacanze le innumerevoli possibilità offerte dall’ambiente alpino e dalla straordinaria ricchezza naturalistica, climatica e acquatica del posto. Un mix benefico in termini di prevenzione e promozione della salute, basato su studi e perizie medico climatologiche dell'università di Monaco di Baviera, di cui possono godere tutti gli ospiti della località, prendendo parte alle molte attività salutari programmate dall’Associazione turistica Parcines e seguendo un’alimentazione bilanciata e variegata, favorita dalla straordinaria qualità dei prodotti locali provenienti da masi contadini e malghe. Il tutto, volendo, dopo un check-up che permette di individuare un programma personalizzato di escursioni, attività e training individuale con un equilibrata miscela di natura, attività fisica, e relax.



La Cascata di Parcines, terapia naturale di aria pura – Cuore di questo progetto di vacanze salutari, e spunto iniziale, è la Cascata di Parcines, che scroscia impetuosa a nord ovest del paese, e con i suoi 97 m di salto è la più alta dell'Alto Adige e fra le più belle dell’arco alpino. Le correnti fredde causate dall'evaporazione e l'alto grado di umidità rendendo l’aria ricca di una straordinaria concentrazione di ioni di ossigeno attivo (50.000 per cm³, contro i 100 che ci sono di media nelle nostre abitazioni). Nelle vicinanze della zona di impatto della cascata si crea un aerosol nebulizzato, che penetra in profondità nelle vie respiratorie, sprigionando la sua efficacia depurante e immunoregolatrice, sciogliendo il muco e liberando le vie aeree da particelle inquinanti e polveri sottili. Una vera e propria terapia naturale per un rinnovato benessere, ideale per prevenire le affezioni dell’apparato respiratorio, stimolare il sistema immunitario, rilassare il sistema nervoso vegetativo, rivitalizzare l'intero organismo. Dal momento che favorisce lo scambio gassoso a livello polmonare, la "cura della cascata" è consigliata anche ai soggetti allergici e asmatici. Per far scoprire agli ospiti questi benefici, l’Associazione Turistica di Parcines organizza da marzo a novembre escursioni climatoterapeutiche (anche notturne) con l’accompagnamento di una guida esperta che fa eseguire durante il percorso, e in particolare al cospetto della cascata, particolari esercizi di respirazione e rilassamento.



Rigenerarsi con la climatoterapia - La natura di Parcines è fonte inesauribile di energia, pace, relax. Un luogo ideale per la climatoterapia, che utilizza gli stimoli ambientali e climatici a scopo terapeutico e preventivo. Il ricorso mirato all'aria fresca, al vento e al sole proposto nel corso delle varie attività aiuta fra l’altro a rafforzare il sistema immunitario e ad aumentare il rendimento fisico, oltre che a prevenire patologie cardiocircolatorie e i malanni legati allo stress. E così si può provare la benefica piacevolezza di fare un Bagno nella foresta, tuffo nel verde per allenare la percezione sensoriale e l'attenzione. In compagnia di una guida, ci si immerge nella straordinaria natura del bosco, per respirarne l'atmosfera a pieni polmoni, con benefici- e dimostrati - effetti sul corpo, la mente e lo spirito, fra cui rilassamento e maggiore capacità di concentrazione, riduzione dello stress e anche la stimolazione della produzione di cellule NK che rafforzano il cuore e il sistema immunitario. Oppure fare una serie di altre benefiche attività guidate, come la meditazione e il rilassamento nei pressi della cascata; il circuit training outdoor (allenamento nella natura); il nordic walking e il nordic hiking; le passeggiate di salute sperimentando il famoso metodo idroterapico Kneipp nelle fresche acque dei Waale (le caratteristiche rogge per l’irrigazione di frutteti e vigneti fiancheggiate da sentieri) e imparando durante il percorso a riconoscere le erbe officinali. Volendo, ci si può sottoporre a un biofeedback, misurato nel corso di 48 ore.



Per maggiori informazioni: www.suedtirol.info