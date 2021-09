Va dall'amante con la scusa di portare fuori il cane, ma per colpa del cucciolo viene scoperto

Istockphoto

Ogni sera insieme al cane usciva per andare dall'amante. Questo quanto accaduto nella cittadina di Fano, in provincia di Pesaro e Urbino, dove un uomo, con la scusa di portare il cucciolo a fare una passeggiata, si chiudeva in realtà in casa di un'altra donna per un'ora e mezza. Una volta rientrati però, il cane sembrava sempre pieno di energie, voglioso di uscire ancora, e non stanco come dopo un giro di tre ore.