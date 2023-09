Strage di Ustica, Zanda: "Furono i Servizi a informare Gheddafi"

Sulla strage di Ustica, "Cossiga disse ai magistrati di aver saputo che per ben due volte i Servizi segreti avvisarono Gheddafi.

Penso che queste sono azioni tipiche da intelligence". A dirlo in un'intervista a Repubblica è Luigi Zanda, ex portavoce del presidente del Consiglio Francesco Cossiga. "Se è vero che nei cieli italiani si è combattuta una guerra senza che nessuno degli alleati avesse informato il nostro governo - continua - vorrebbe dire che non godevamo di una grande considerazione".