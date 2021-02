Usa, polizia ammanetta e usa spray al peperoncino contro una bambina afroamericana di 9 anni

Gli agenti di polizia di Rochester, cittadina dello Stato di New York, hanno ammanettato e usato spray al peperoncino contro una bambina afroamericana di nove anni in preda a una crisi psichiatrica. Il video che mostra l'episodio, ripreso dagli stessi agenti e diffuso dalla polizia, sembra destinato a fare esplodere nuove polemiche negli Stati Uniti in merito alle violenze della polizia contro cittadini afroamericani. Gli agenti hanno detto di essere stati "obbligati" ad usare questi sistemi per garantire la sicurezza stessa della bambina.