Usa, agente spara a un afroamericano alla schiena: proteste in Wisconsin

Scoppiano le proteste a Kenosha, in Wisconsin, dopo che un poliziotto ha sparato a un cittadino afroamericano, colpendolo più volte alla schiena. La scena è stata filmata con un cellulare e pubblicata sui social, provocando l'ira della popolazione, così come avvenne per George Floyd, ucciso il 25 maggio a Minneapolis. Il 29enne Jacob Blake è ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale.