Un uomo di 34 anni, Antonino Russo, è morto cadendo dal suo monopattino ad Augusta, nel Siracusano. Non è ancora chiaro se la caduta sia stata accidentale oppure se l'uomo sia stato travolto da un'auto nel quartiere della Borgata. È probabile che la procura di Siracusa disponga l'autopsia per verificare con esattezza le cause della morte.