Un uomo di 30 anni è stato travolto e ucciso da un treno a Cernusco Lombardone, in provincia di Lecco. La circolazione ferroviaria sulla Milano-Lecco è stata bloccata. Secondo una prima ricostruzione, il 30enne potrebbe aver tentato di attraversare i binari, ed è stato travolto da un convoglio diretto verso Lecco. Sono in corso indagini. Pesanti ripercussioni per il traffico ferroviario.