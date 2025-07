Un uomo e una donna sono rimasti feriti nella notte a Gardone Valtrompia, nel Bresciano, colpiti da alcune coltellate all'addome nei pressi di un'abitazione. I due, originari dell'est Europa, sono stati soccorsi e portati in ospedale: non sarebbero in pericolo di vita. I carabinieri al momento non escludono alcuna pista, ma gli investigatori mantengono il riserbo sulla dinamica dei fatti.