Un cittadino albanese

Aeroporto di Bologna, 85enne muore colpito da infarto mentre il volo atterra

Sono subito intervenuti i soccorritori del 118, che erano stati allertati, ma per l'uomo non c'è stato più nulla da fare

16 Ago 2026 - 13:52
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Un volo in fase di atterraggio è costato caro a un cittadino albanese di 85 anni, morto a causa di un infarto dopo le prime ore del 16 agosto. L'episodio è avvenuto all'aeroporto Marconi di Bologna. L'uomo, secondo le prime ricostruzioni, viaggiava su un volo Ryanair proveniente da Tirana con alcuni familiari e risulta che avesse già problemi di salute pregressi, tanto che aveva richiesto l'assistenza sanitaria allo sbarco. A colpirlo, proprio al momento dell'atterraggio, è stato un arresto cardiocircolatorio, che non gli ha lasciato scampo. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118, che erano stati allertati. È intervenuta anche la Polizia di Stato in servizio all'aeroporto, ma per l'uomo non c'è stato più nulla da fare.

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