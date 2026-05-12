Uno Bianca, sopralluogo degli investigatori a casa di Pietro Gugliotta: si indaga sul suicidio

Un suicidio che però ha tanti punti interrogativi. Pietro Gugliotta si è tolto la vita nel gennaio scorso a 65 anni impiccandosi nella casa di Colle di Arba. Dopo il ritrovamento del corpo, la salma venne cremata senza che fosse eseguita l'autopsia. Inoltre, recentemente, la legale di Gugliotta, l'avvocata Stefania Mannino, ha raccontato che poco prima di Natale lui l'aveva contattata sostenendo di doverle parlare con urgenza: "Voleva farlo di persona - ha spiegato a Il Resto del Carlino -. Ma non abbiamo fatto in tempo a vederci. Mi resterà per sempre il dubbio, il tormento di non aver saputo cosa dovesse dirmi. Era appena stato in vacanza, a Tenerife, con la moglie. Stava bene, erano innamorati, con lei aveva ritrovato una serenità dopo aver temuto, per tanto tempo, di non poter riavere una vita normale per la paura di essere sempre riconosciuto ovunque andasse".