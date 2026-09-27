Uno Bianca, la nuova inchiesta cerca complici e mandanti: sentiti Alberto Savi e Marino Occhipinti

Ad Alberto Savi, 61 anni, gli investigatori avrebbero rivolto domande anche sulla strage del Pilastro del 4 gennaio 1991 (morirono tre giovani carabinieri). L'ex poliziotto, assistito dall'avvocata Annamaria Marin, sarebbe stato chiamato a chiarire inoltre alcune affermazioni risalenti al 1995. All'epoca, mentre era in carcere, Savi avrebbe parlato con alcuni compagni di cella sostenendo che la banda potesse contare sul sostegno di "agenti di copertura". Dichiarazioni sulle quali i magistrati sarebbero tornati a chiedere spiegazioni. Condannato all'ergastolo, Alberto Savi si trova da diversi mesi in regime di semilibertà. È detenuto a Padova e il suo percorso di reinserimento è iniziato da tempo: dal 2017 usufruisce di permessi.