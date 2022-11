Università, test di Medicina: doppia finestra ad aprile e luglio

Il ministero dell'Università stabilisce le date del prossimo test di Medicina: dal 13 al 22 aprile e dal 15 al 25 luglio del 2023.

In queste due sessioni si potranno effettuare le prove per il TOLC (Test On Line CISIA). Il decreto ministeriale 1925 detta le disposizioni per il nuovo test per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria in lingua italiana. Le nuove prove saranno in vigore per il prossimo anno accademico, il 2023-2024. A differenza dei precedenti esami di selezione, le prove sono ripetibili. Due i periodi previsti nell'anno solare.