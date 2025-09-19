Logo Tgcom24
Cronaca
Sentenza della prima sezione civile sul caso di due donne

Unioni civili, la Cassazione apre all'assegno di mantenimento

19 Set 2025 - 18:57
© twitter

© twitter

La Cassazione apre all'assegno di mantenimento anche per le unioni civili. Lo stabilisce una sentenza della prima sezione civile che, prendendo in esame il caso dello scioglimento di una unione tra due donne, stabilisce, in sintesi, che si applicano gli stessi principi delle coppie legate dal vincolo del matrimonio. "Nell'ambito dell'unione civile, non diversamente da quanto avviene nel matrimonio, l'assegno divorzile può riconoscersi ove, previo accertamento della inadeguatezza dei mezzi del richiedente, se ne individui la funzione assistenziale e la funzione perequativo-compensativa" dice la Cassazione.

unioni civili
cassazione

