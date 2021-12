Unicef, lanciato il manifesto per gli influencer socialmente impegnati | Ecco i 6 punti contro l'hate speech

In occasione della Giornata Mondiale dei Diritti Umani , che si celebra ogni anno il 10 dicembre, l' Unicef lancia il manifesto per l' influencer socialmente impegnato . Il documento, nato dalla collaborazione tra l'organizzazione e un team di ricercatori dell'Università di Urbino, propone un'agenda di 6 punti rivolta a ragazze e ragazzi che utilizzano in modo consapevole i social media per il contrasto all'hate speech.

L'iniziativa, organizzata per la campagna "Ops! La tua Opinione, oltre ogni Pregiudizio, contro gli Stereotipi!", vuole promuovere una comunicazione corretta, contro stereotipi e pregiudizi, e lo fa impegnando giovani influencer già attivi sul tema, chiedendo loro di sviluppare una serie di messaggi in linea con il manifesto. La ricerca ha messo a fuoco l'esistenza di hotspot sui social media in cui si concentra il dibattito su razzismo e discriminazione.

I sei punti - Studiando il modo in cui i principali influencer in Italia parlano di razzismo, l'analisi ha evidenziato una serie di indicazioni pratiche su come costruire profili e messaggi di impatto. In particolare le/i giovani influencer dovranno concordare con i seguenti punti:

- Valori: sui canali social risulta importante mantenere la propria integrità e non rinunciare a parlare di razzismo per paura di perdere i followers

- Obiettivi: informare, sensibilizzare e agire concretamente restano le parole chiave

- Contenuti: devono essere espliciti, chiari e diretti

- Toni: costruttivi e non aggressivi

- Linguaggio: semplice, di facile comprensione, capace di parlare ai propri followers

- Profilo: deve mantenere linearità e costanza.

Il manifesto, già condiviso con volti noti dei social media, è attualmente aperto alle adesioni di nuovi influencer, pronti a mettere in pratica i punti condivisi e a farsi promotori/promotrici dei messaggi contro razzismo e discriminazione con la propria rete.