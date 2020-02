Un peschereccio è affondato in provincia di Grosseto: in mare gasolio e materiali potenzialmente tossici

Un peschereccio è affondato nel porto della Marina di Scarlino in provincia di Grosseto per cause in corso di accertamento. L 'imbarcazione da pesca di solito di stanza nel porto di Livorno avrebbe riversato in mare gasolio e altri materiali potenzialmente inquinanti. L'incidente, avvenuto nei giorni scorsi, ha prodotto una chiazza di gasolio che si è cercato di arginare con panne galleggianti per evitare la dispersione in mare.