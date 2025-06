Un ministero della Pace, la proposta dei movimenti cattolici

Le parole dell'associazionismo Non si tratta semplicemente di creare un nuovo dicastero - spiega Giuseppe Notarstefano, presidente dell'Azione Cattolica - ma di promuovo una visione che rimetta la pace al centro delle politiche pubbliche, come responsabilità trasversale e come orizzonte strategico" evidenziando come la "non si tratti solo di un tema per addetti ai lavori.

E' già online un sito dedicato che raccoglie materiali, approfondimenti e adesioni. Il portale guida espone le linee operative: dalla promozione della cultura della pace nelle scuole alla riconversione delle spese militari , dal sostegno ai percorsi di mediazione sociale alla valorizzazione del servizio civile come strumento di cittadinanza attiva.