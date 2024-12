Un astrologo a un convegno sui tumori: gli scienziati scrivono al ministro Schillaci

L'Associazione Luca Coscioni e 51 personalità del mondo della ricerca, della scienza e della politica, tra cui Silvio Garattini, hanno scritto una lettera aperta al ministro per chiedere di chiarire pubblicamente la posizione del dicastero rispetto a quanto accaduto: "L'astrologia è priva di basi scientifiche e non ha (o non dovrebbe avere) alcuna legittimità in un contesto dedicato alla salute. Il rischio di considerare pratiche antiscientifiche come affidabili o al più innocue è reale. Ognuno è libero di farsi leggere le carte e i fondi del caffè o di affidarsi agli astri, ma certo non in un ambito istituzionale".