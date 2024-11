Il figlio ha un cancro, ma l’Inps non le rinnova il congedo | Poi si scusa: "Un errore, rimedieremo"

Alice Manconi è madre di un bambino di 6 anni affetto da quasi un anno e mezzo da un cancro, un neuroblastoma. La donna ha denunciato la condizione di incertezza in cui la sua famiglia versava: senza certificato di disabilità non poteva ottenere il congedo da lavoro e assistere così suo figlio, alle prese con trattamenti, operazioni e visite in ospedali da oltre un anno. Il figlio era stato convocato dall'Inps per una visita in modo da avviare le pratiche per il rinnovo del congedo. Ma non era potuto andare perché stava facendo radioterapia ed è immunodepresso. Da qui lo stallo burocratico che ora sembra essersi risolte con le scuse dell'ente piemontese: "E' stato un nostro errore, rimedieremo".