Un anno fa l'omicidio di Sofia Castelli, l'amica: "Il vero carcere lo sta scontando chi è rimasto"

Nel giorno dell'anniversario della morte di Sofia Castelli, ventenne uccisa un anno fa nella sua casa di Cologno Monzese (Milano) e per il cui omicidio l'ex fidanzato Zakaria Atqaoui è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Milano a 24 anni di reclusione, l'amica Aurora Fiameni, 20 anni, ha pubblicato un post per ricordarla. "Il 29 luglio 2023, a partire dalle 9 del mattino, da quando ho aperto gli occhi, la mia vita è stata stravolta, non sono più la stessa. Ricordo quella giornata fissa nella mia testa e mi scende una lacrima a ripensare a me stessa in quelle circostanze, sola e impaurita, faccia a faccia con la morte a due passi da me nella camera affianco. È stato un anno difficile tra interrogatori, avvocati, processi e tante lacrime, ma soprattutto un anno senza di te e ancora non sono riuscita a lasciarti andare, la vita è diventata pesante e invece che vivere ho pensato a sopravvivere giorno per giorno. Siamo stati traditi tutti da un amico, fratello, figlio o conoscente, la verità è che il vero carcere lo sta scontando giorno per giorno chi ti ha amata, chi è rimasto", ha scritto la giovane, che durante il delitto stava dormendo proprio nell'appartamento dell'amica.